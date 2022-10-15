Скандальный развод и драма в семье: как сейчас живет главный весельчак страны Михаил Грушевский

Детство юмориста Михаила Грушевского было отмечено семейной драмой. Отец ушел из семьи и не хотел общаться с сыном, однако их отношения изменились после того, как у отца пародиста покончили с собой жена и дочь.

Несмотря на детские травмы, Грушевский рос общительным мальчиком и еще в школе умел забавно пародировать учителей. Михаил Грушевский окончил Московский институт стали и сплавов, однако его влекло творчество.

В 80-е годы Грушевский начинает принимать участие в юмористических программах на телевидение, а через время становится настоящей звездой экрана.

Первый раз Михаил Грушевский женился в 36 лет на клипмейкере Ирине Мироновой. У пары родилась дочь Дарья. Отношения в браке не складывались – однажды в пылу ссоры Грушевский даже отвесил жене пощечину прямо при дочери. Последовал скандальный развод – ходили слухи, что Михаил Грушевский не платит алименты.

Но подмоченная репутация не помешала юмористу жениться во второй раз, на переводчице Евгении Гусляровой. В 2015 году у пары родился сын Михаил.