Скандальный хит Рязанова: итальянцы в России прошли через огонь, воду и медные трубы

«Невероятные приключения итальянцев в России» были одним из самых сложных проектов Эльдара Рязанова. И дело не только в том, что в съемках принимал участие настоящий, даже не дрессированный лев. Работать с итальянскими участниками проекта режиссеру порой было не легче.

Первым, что поразило Рязанова, были костюмы итальянцев. Для основных персонажей одежду поставляла итальянская сторона. Когда вещи пришли, режиссеру стало плохо: актеров планировали одеть в настоящие обноски. Вещи были так изношены, что во время съемок буквально рассыпались.

Сами же итальянские актеры оказались невероятно ленивыми. Они были удивлены, как быстро ведутся съемки. Рязанову постоянно приходилось их подгонять и ставить в пример исполнительного Андрея Миронова. Капризные артисты в ответ жаловались на режиссера своему продюсеру.