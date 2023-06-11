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Скандальный Гарри или идеальная Кейт? Этот тест ответит, на кого из британских монархов вы похожи

11 июня 2023 07:15
Скандальный Гарри или идеальная Кейт? Этот тест ответит, на кого из британских монархов вы похожи

Необычный тест для тех, кто интересуются жизнью монаршего семейства.

За событиями в жизни британской королевской семьи с интересом наблюдают миллионы поклонников со всего земного шара. У каждого из членов монаршего семейства есть свой фан-клуб, а то и не один десяток. Кто-то завидует той популярности и узнаваемости, которые выпали на долю Уильяма, Гарри, Кейт и других титулованных особ, а кто-то сочувствует им, ведь практически вся их жизнь подчинена специальному протоколу. Действительно, свод правил, которым следуют члены королевской семьи, удивляет простых смертных. Например, дамам протокол предписывает на всех мероприятиях и фото сидеть особенным образом, получившим название “наклон герцогини”. Колени должны быть сложены вместе и наклонены в одну сторону. Кстати, любопытно, что именно такой ракурс считается выгодным - визуально он удлиняет ноги. А вот поза “нога на ногу” в монаршем семействе категорически воспрещена. Эксперты по королевскому этикету утверждают, что это один из самых больших конфузов, который только может случиться с представительницей династии.

Хотите узнать, с кем из королевской семьи у вас есть что-то общее? Ответьте на вопросы нашего теста.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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