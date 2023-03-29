Скандальный блогер сменил профессию: ахнете, увидев его новое место работы (фото)

Александр Шпак прославился как один из самых скандальных блогеров в стране. Знаменитость неоднократно переделывал свою внешность, шесть раз был женат, о чем во всех подробностях рассказывал в своих социальных сетях. Сейчас же Шпак решил кардинально сменить профессию.

Как оказалось, звезда социальных сетей намерен стать риэлтором. В своем YouTube -блоге он поделился видео, в котором рассказал о преимуществах квартир в строящемся жилом комплексе в турецкой Аланье и показал саму стройку.

Новая профессия блогера шокировала его фанатов. В комментариях они со смехом восприняли работу Шпака и признались, что у него пока плохо получается продавать квартиры, поэтому ему не нужно заниматься подобным.