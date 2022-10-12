Скандальный автопарк Юрия Никулина: в СССР его осудили

У звезд советского кино было особое отношение к своей популярности. Например, Анатолий Папанов стеснялся известности и возможностей, которые она для него открыла. Даже покупку единственного авто («Волги» ГАЗ-21) он скрывал от коллег. Ему казалось неприличным приезжать на машине к театру.

А для коллеги Папанова Юрия Никулина машины были настоящей страстью. За годы работы он смог собрать своеобразный автопарк, который в СССР грозил обернуться скандалом и общественным осуждением. Одной из первых машин артиста стала «Волга» ГАЗ-2402, на которую он копил деньги с цирковых выступлений. Но вскоре машину угнали.

Поле съемок в «Кавказской пленнице» Никулин потратил приличный гонорар на редкую для Советского Союза иномарку Volkswagen Kafer. Машина придавала ему по-настоящему эпатажный образ. Через несколько лет Юрий также пополнил гараж СМЗ С-3А — «мотокляксой» из фильма «Операция „Ы“». Он редко выезжал на раритете: по его словам, транспортное средство служило ему лишь приятным напоминанием о съемках в комедии.