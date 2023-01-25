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Скандальных откровений больше не будет: кто заставил принца Гарри замолчать

25 января 2023 09:45
Скандальных откровений больше не будет: кто заставил принца Гарри замолчать

Герцог всерьез обеспокоен участью своих родных.

В январе этого года принц Гарри выпустил свои мемуары под названием «Запасной». Как и ожидалось, в них герцог Сассекский щедро поделился откровениями о своих непростых взаимоотношениях с семьей.

Многие полагали, что на этом супруг Меган Маркл не остановится и вскоре выступит с новой порцией скандальных заявлений, тем более что герцог ясно дал понять: его обид на королевскую семью вполне хватит для второй части биографии. Однако всем жаждущим придется горько разочароваться — ждать новых сенсаций не стоит.

Младший сын короля Великобритании Карла III дал интервью порталу The Telegraph, в котором честно признался, кто же заставил его замолчать. Как оказалось, это вовсе не его отец или брат, принц Уильям.

Гарри решил в дальнейшем держать рот на замке, поскольку озаботился участью младших членов монаршего семейства — 7-летней принцессы Шарлотты, 9-летнего Джорджа и 4-летнего Луи. Принц побоялся, что может причинить вред своим племянникам.

«Из этих троих детей, по крайней мере, один станет таким же, как я, запасным. И это больно», — подытожил супруг Меган Маркл.

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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