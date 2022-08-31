Скандальные романы и нежелательные наследники: как сложилась судьба самой красивой актрисы в СССР

О жизни Натальи Фатеевой можно снять мелодраму, которая заставит зрителей рыдать. Самую красивую актрису в СССР трудно назвать счастливой. Несчастными она сделала и своих детей, и внуков.

Знаменитость не раз выходила замуж, но крепкую семью так и не построила. На ее счету множество скандальных романов, которые интересовали звезду больше, чем наследники. Своего сына Володю от актера Владимира Басова Фатеева отправила к родителям в Харьков, где он до семи лет был под опекой любящих его бабушки и дедушки. Затем знаменитость твердо решила, что ее наследник должен учиться в столице. Актриса забрала мальчика из Харькова, но жить с ним под одной крышей не захотела и сдала в интернат. Для Володи, который прежде был обласкан родными, это стало шоком. По ночам он плакал в подушку, мечтая о побеге.

С дочерью Наташей у звезды отношения тоже не сложились. Еще одна нежелательная наследница появилась у Фатеевой накануне ее развода с Борисом Егоровым, который и был отцом ребенка. Однако космонавт решил, что возлюбленная родила от другого, и поэтому ушел из семьи. Воспитывать Наташу Фатеева не захотела и отдала своим родителям. Правда, потом забрала обратно, но в интернат, как сына, сдавать не стала. За девочкой присматривали домработница и брат.

Володю, который тогда и сам был ребенком, возмущало отношение Фатеевой к дочери. Однажды она отправила Наташу на дачу вместе с детским садом, где та провела целых три месяца. Когда же пришло время навещать малышку, звезда отказалась, сославшись на усталость. Тогда школьник Володя сам поехал к сестре, затаив на мать страшную обиду. Впоследствии у него появилась еще одна причина для ненависти к родительнице. Наташа забеременела еще до своего совершеннолетия, и тогда Фатеева уговорила ее отказаться от малыша. Актриса сама подписала отказ от ребенка и фактически сдала своего внука Максима в дом малютки.

Володя, который к тому времени успел жениться и стать отцом, был шокирован равнодушием матери. Он нашел другую бабушку своего племянника, которая, в отличие от актрисы, не стала отказываться от малыша и взвалила на свои плечи все тяготы по его воспитанию.

Фатеева всегда оставалась равнодушной к потребностям своих детей и внуков. Больше всего актриса любила проводить время в своей пятикомнатной квартире, в которой поддерживала идеальный порядок. Несмотря на непростой характер знаменитости, близкие не отвернулись от нее. Наташа, у которой больше не было детей, и Володя не бросили свою 87-летнюю мать и стараются навещать ее как можно чаще.