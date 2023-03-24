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Скандальную дочь Алсу не узнать: где сейчас финалистка шоу «Голос.Дети» (фото)

24 марта 2023 06:00
Скандальную дочь Алсу не узнать: где сейчас финалистка шоу «Голос.Дети» (фото)

Уже не тот пухлощекий ребенок.

Недавно на всю страну «прогремел» скандал, связанный с дочерью певицы Алсу. Наследница артистки одержала победу в шоу «Голос.Дети», но многие утверждали, что результаты были сфальсифицированы. Поэтому первое место ускользнуло из рук Микеллы Абрамовой. Как сегодня складывается ее карьера?

Микелла родилась в семье Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. С детства девочка мечтала о карьере певицы и уже с ранних лет выступала вместе с именитой матерью. Возможно, путь к успеху для Микеллы оказался бы проще, если бы не проект «Голос.Дети». В финале песенного шоу Абрамова соревновалась с Ержаном Максимом, которому все прочили победу. Зрители отмечали его уникальный талант и широкий диапазон голоса, чем не могла похвастаться Микелла. Однако победа досталась ей. Это вызвало общественный резонанс, после чего результаты аннулировали.

Скандальную дочь Алсу не узнать: где сейчас финалистка шоу «Голос.Дети» (фото)

Эта скандальная история не повлияла на желание Микеллы стать певицей. Сегодня она строит сольную карьеру и совершенствует музыкальные навыки. Теперь Абрамова уже не та простоватая круглолицая девочка, а симпатичная девушка. Она стала ярко краситься, из-за чего выглядит намного старше своих лет, а ведь Микелле всего 14.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Голос.Дети», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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