Скандальную дочь Алсу не узнать: где сейчас финалистка шоу «Голос.Дети» (фото)

Недавно на всю страну «прогремел» скандал, связанный с дочерью певицы Алсу. Наследница артистки одержала победу в шоу «Голос.Дети», но многие утверждали, что результаты были сфальсифицированы. Поэтому первое место ускользнуло из рук Микеллы Абрамовой. Как сегодня складывается ее карьера?

Микелла родилась в семье Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. С детства девочка мечтала о карьере певицы и уже с ранних лет выступала вместе с именитой матерью. Возможно, путь к успеху для Микеллы оказался бы проще, если бы не проект «Голос.Дети». В финале песенного шоу Абрамова соревновалась с Ержаном Максимом, которому все прочили победу. Зрители отмечали его уникальный талант и широкий диапазон голоса, чем не могла похвастаться Микелла. Однако победа досталась ей. Это вызвало общественный резонанс, после чего результаты аннулировали.

Эта скандальная история не повлияла на желание Микеллы стать певицей. Сегодня она строит сольную карьеру и совершенствует музыкальные навыки. Теперь Абрамова уже не та простоватая круглолицая девочка, а симпатичная девушка. Она стала ярко краситься, из-за чего выглядит намного старше своих лет, а ведь Микелле всего 14.