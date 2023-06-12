Скандальное видео с участием Алены Апиной слили в Сеть: стыда не оберешься

Звезда 90-х, исполнительница легендарного хита про электричку уже давно прошла свой зенит славы. Уже и не вспомнить те времена, когда песни Апиной было слышно на каждой радиоволне и практически в каждом магнитофоне. Однако, несмотря на это, исполнительница до сих пор пытается сделать так, чтобы о ней не забывали. Правда, способы заставить вспоминать о себе в последнее время становятся все сомнительнее.

В очередной раз Алена Апина засветилась на всю страну на свадьбе своей подруги Татьяны Булановой, еще одной культовой исполнительницы того времени.

Как известно, недавно Буланова праздновала свое третье по счету бракосочетание, куда, конечно, не могла не позвать Алену Апину. На этом самом торжестве и произошло событие, о котором теперь пишут все таблоиды, а видео уже становится вирусным в Сети.

В процессе празднования две подруги решили исполнить один из хитов дуэтом. Однако немного не рассчитали перед этим дозу спиртных напитков. В итоге обе дамы вышли на публику изрядно навеселе и уже пошатывались. Будем честны, несмотря на любовь к певицам, поклонники подобное поведение не оценили. И по Интернету уже летят недоуменные, а то и вовсе гневные комментарии подписчиков. К слову, ничуть не меньший шквал осуждения вызвал и наряд Булановой, на который она сменила свадебное платье.