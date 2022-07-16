Скандальная роль Клюева едва не лишила россиян любимца в «Ворониных»

Борис Клюев — обладатель впечатляющей фильмографии: на его счету почти сотня ролей, одна из которых едва не стоила ему карьеры.

В 90-е актер вместе с Александром Абдуловым сыграл в криминальной комедии «Гений», где перевоплотился в директора театра, испытывающего влечение к мужскому полу.

Клюев исполнил неприемлемого для постсоветского зрителя героя так, что зал встречал каждую его сцену хохотом. Смелость взяться за персонажа нетрадиционной ориентации у одних его коллег вызывала зависть, а у других возмущение.

«Коллеги по Малому театру трудового рвения Клюева не разделили. Очередную читку превратили в головомойку: мол, с каким лицом он теперь выйдет на сцену, как будет играть классику? Кто-то даже предложил снять актера с репертуара», — рассказали в документальном фильме «Борис Клюев».

Его поддержала Ирина Быстрицкая и худрук Юрий Соломин. И кто знает, покорил бы Клюев россиян образом Николая Петровича в «Ворониных», если бы не они. Ведь официально артисту тогда простили скандальную роль, но спектаклей с его участием поубавилось.