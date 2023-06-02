Скандальная мамочка «Дома-2»: что стало с Татьяной Африкантовой, которая успела насолить всем

В эру мегапопулярности «Дома-2» на проект приходили не только молодые парни и девушки, жаждущие найти любовь, но и их родители. Некоторые матери и отцы захаживали на шоу, чтобы помочь своим чадам разобраться в отношениях, но были и те, кто бежал за славой и популярностью.

Одной из таких персон была Татьяна Африкантова. С первого появления на экране в 2015 году она начала делать все, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания и набрать подписчиков. Однако эпатажное поведение дало обратный эффект, и вместо армии фанатов Африкантова нажила себе кучу ненавистников, которые продолжают внимательно следить за ее жизнью.

А следить есть за чем: даже после ухода из «Дома-2» женщина продолжила свои дерзкие выходки. Она по-прежнему не следит за словами, оскорбляет бывших участников шоу, комментирует каждый скандал и проводит в соцсетях прямые эфиры, от которых возникает чувство испанского стыда.

Наверняка именно поэтому у звезды почти нет рекламодателей, поэтому и зарабатывать на блоге у нее не получается. Мать Марины Африкантовой полностью обеспечивает любимый супруг, который уже давно привык к выходкам жены.