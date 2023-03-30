Скандалиста Степана Меньщикова из «Дома-2» не узнать: теперь он примерный семьянин

Степан Меньщиков громко заявил о себе на всю страну в 2004 году, когда стал участником шоу «Дом-2». На проекте он быстро обрел славу скандалиста — уроженец Екатеринбурга успевал не только строить любовь, но и развлекать зрителей своим эпатажным поведением.

История Меньщикова на проекте завершилась в 2009 году. Спустя еще четыре года он вернулся в шоу вместе с другими старыми участниками, но на этот раз продержался под камерами чуть больше двух месяцев. Несмотря на это, любимец публики не пропал с экранов — он снимался в других программах, пытался строить актерскую и музыкальную карьеру. Впрочем, больших высот в этих сферах Степан так и не достиг.

Между тем личная жизнь знаменитости тоже оказалась богатой на события. В 2011 году Степан женился на Евгении Шамаевой. Вместе супруги воспитывали сына Ивана и дочь Варвару, но вдруг прогремел громкий скандал. Шоумен узнал, что жена родила наследника вовсе не от него. Это и послужило причиной развода.

Впоследствии Меньщиков женился во второй раз — его избранницей стала Ангелина Монах, вместе с которой он вернулся на телестройку. Вскоре жена родила звезде дочь Степанию. Шоумен старается проводить с наследницей как можно больше времени и часто публикует в социальных сетях совместные снимки с малышкой. Поклонники отмечают, что теперь звезду не узнать, ведь от былого скандалиста не осталось и следа.

Пошла в гору и карьера Степана — сейчас он и примерный семьянин, и ведущий «Дома-2». Известно, что на проект знаменитость позвали в качестве замены для Ольги Орловой, которая ушла в декретный отпуск.