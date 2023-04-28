Скандалист и дебошир: после этой выходки Шурика не смолчал даже Гайдай

В каких бы фильмах не снимался Александр Демьяненко, его все равно сравнивали с легендарным героем из комедий Гайдая. Поклонники приписывали любимому актеру черты Шурика, считая его интеллигентным и порядочным мужчиной.

Но, как и у других знаменитостей, у этого артиста частенько случались срывы и скандалы с коллегами по съемочной площадке. Однажды во время работы над фильмом «Операция „Ы“» артисты решили подшутить над исполнителем главной роли. Они спрятали очки Александра Сергеевича и думали, что актер адекватно отреагирует на такую детскую забаву.

Вместо этого мужчина стал ругаться и устроил грандиозный скандал, к чему явно были не готовы его коллеги. В конфликт пришлось вмешаться даже Леониду Гайдаю. В телепередаче «Тайны советского кино» было рассказано о том, что легендарный режиссер строго запретил артистам шутить на площадке. А юморить они могли лишь во время съемок комедийных сцен.