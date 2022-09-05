Скандала на всю страну удалось избежать: такого от Киркорова не ожидал никто

В репертуаре Филиппа Киркорова есть песня, которая вполне могла поставить крест на его карьере. Исполняя ее, певец выставил себя на посмешище перед влиятельными людьми.

Речь идет о композиции под названием «Просто подари». Ее автором стал Андрей Алексин, а к поп-королю она попала благодаря олигарху Виктору Батурину. Приложил он руку и к названию песни.

Презентация будущего хита прошла в одном из театров столицы. Каково же было удивление присутствовавших в зале, когда музыкант вдруг запел: «Только подари мне один лишь твой взгляд». Ошарашенный Батурин подозвал Киркорова к себе и поинтересовался, о каком Тольке идет речь. Растерянный певец не знал, что ответить, и тогда олигарх придумал, как избежать скандала на всю страну.

Как пишет портал PROZVEZD , Батурин посоветовал артисту заменить слово «только», которое слышалось как «Толька», на «просто». Киркоров прислушался к мнению друга и не прогадал.