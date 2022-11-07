Скандала избежать не удалось: вдова Кобзона показала истинное лицо

Не так давно в самом центре Москвы открылся памятник Иосифу Кобзону. Возведением монумента занималась его вдова Нелли. При этом, как оказалось, она не редко срывалась на скульпторе, который взялся за работу.

По словам дочери музыканта Натальи Раппопорт-Кобзон, ее мать пыталась добиться максимального сходства памятника. Она регулярно вносила правки в готовую задумку и не давала покоя скульптору. В итоге у него диагностировали нервный срыв, и он оказался в больнице.

«Маме хотелось уловить все его жесты, все черты лица, осанку», — объясняет поведение Нелли ее дочь в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Так, героиня программы подчеркнула, что именно ее мать стала инициатором возведения памятника и ходила по всем инстанциям, пытаясь получить разрешения, поэтому с таким трепетом оценивала каждую деталь и следила за всеми мелочами.