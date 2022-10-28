Скандал замять не удалось: американка унизила Елизавету II на весь мир

В начале 60-х годов состоялась важная встреча двух первых леди стран с мировым значением. Джон и Джеки Кеннеди во время визита в Лондон поужинали с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом. Это событие породило массу слухов, ведь женщины настолько не понравились друг другу, что общались очень напряженно. А по возвращении в США Джеки позволила себе ряд грубых заявлений.

Она унизила Елизавету II на весь мир, отметив, что ее гардероб и прическа были очень старомодны и делали ее типичной женщиной средних лет. Светскую диву не впечатлили и интерьеры Букингемского дворца, который она сравнила с запущенным отелем в провинции. Миссис Кеннеди подчеркнула отсутствие химии между Елизаветой II и принцем Филиппом, усомнившись в искренности их отношений.

Ссора возникла и из-за списка гостей: королева отказывалась устраивать прием для разведенных родственников Джеки, среди которых была ее сестра Ли Радзивилл. Но в итоге Елизавете II пришлось пойти на уступки.