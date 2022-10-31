Скандал за скандалом: за что коллеги на самом деле недолюбливают Ларису Долину

Лариса Долина все чаще становится героиней скандальной хроники. Ранее в Сети активно обсуждали ссору народной артистки с начинающей певицей Валей Карнавал. Как оказалось, знаменитости удалось настроить против себя не только молодежь, но и опытных коллег по цеху.

Например, когда стало известно о том, что Лариса Александровна изъявила желание вступить в Российскую музыкальную ассоциацию, то Прохор Шаляпин обрушился с резкой критикой на исполнительницу. Музыкант назвал Долину «злой и самовлюбленной певицей», которая никогда никому не помогала и не поможет.

Поднял на смех Долину в свое время и Игорь Бутман. В одном из интервью он рассказал, что однажды звезда раскритиковала его за опоздание на репетицию, однако на все последующие встречи сама никогда не приезжала вовремя. «То пробки, то еще что-нибудь», — подчеркнул саксофонист.

Был конфликт у певицы и с Михаилом Гребенщиковым. Во время записи одного из музыкальных шоу Лариса Александровна призналась, что ей «искренне жаль» выпускника «Фабрики звезд», чем возмутила его до глубины души.

Как пишет портал «Экспресс газета », большинство артистов не любят Долину именно за ее высокомерие по отношению к другим. Многие отмечают, что звезда, которую преследует скандал за скандалом, искренне уверена, что на отечественной эстраде «поет» только она, а все остальные «кукарекают».