Скандал за скандалом: правду о закулисье «Великолепного века» раскрыла сестра Сулеймана

Сериал «Великолепный век», вышедший в эфир в 2011 году, давно признан одной из главных исторических драм Турции. Пока фанаты со всего мира наблюдали за любовной историей султана Сулеймана, на съемочной площадке проекта царили недопонимания и скандалы.

По словам актрисы Сельмы Эргеч, которая воплотила образ сестры Сулеймана Хатидже, она за годы съемок всегда оставалась недовольна своими нарядами. Знаменитость, как стало известно из документального фильма «Великолепный век. Создание легенды», специально пыталась заставить художников по костюмам шить ей более изящные платья, однако те отказывались и с трудом соглашались на ее просьбы.

«Я их умоляла шить платья немного уже, но они на меня злились», — рассказывает Эргеч.

Помимо этого, в конце съемок третьего, предпоследнего, сезона актриса Мерьем Узерли неожиданно решила покинуть шоу. Артистка просто уехала со съемочной площадки, не предупредив никого, чем шокировала своих коллег. Со временем она объяснила свой поступок общей усталостью. В итоге продюсерам срочно пришлось искать ей замену, и в четвертом сезоне роль Хюррем Султан исполнила уже Вахиде Перчин.