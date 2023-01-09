Скандал за скандалом: правда об эфиопской дочери Анджелины Джоли повергнет в шок

Если о биологических детях Анджелины Джоли и Брэда Питта известно довольно много, то о приемных отпрысках пресса пишет куда реже. Так, на днях их старшая дочь Захара отметила свое восемнадцатилетие. Но мало кто знает о темном прошлом девочки.

Долгое время ходили слухи, что Захара заражена ВИЧ еще при рождении, а ее родители-эфиопцы умерли от СПИДа. Однако информация оказалась выдумкой. А вот то, что девочке сменили имя, данное при рождении, — это истинная правда. Ее назвали Емасреч, а Джоли записала приемную дочь как Захара.

В 2017 году разразился грандиозный скандал, когда объявилась биологическая мать девочки. Она заявила, что актриса похитила ее ребенка и отобрала Захару без ее согласия. Однако адвокатам удалось доказать, что родители сами отказались от опеки. А вот еще один нелицеприятный факт из биографии Захары — она появилась на свет из-за надругательства. Это произошло, когда ее мать гостила у родственницы. Женщина прекрасно понимала, что не сможет вырастить ребенка в одиночку, и добровольно отказалась от дочери после ее рождения.

Но, несмотря на весь тот ужас, с которым столкнулись и мать, и сама девочка, все-таки Захаре удалось вытащить счастливый билет. В шесть месяцев ее удочерила голливудская звезда, подарив шанс на безбедную и благополучную жизнь.