Скандал с Высоцкой вышел на новый уровень: наконец-то ответила народу

Юлия Высоцкая долго держалась молодцом под натиском хейтеров. Актриса отказывалась комментировать внезапно обрушившуюся на нее травлю, но неожиданно ее нервы сдали.

В Сети стали вирусными отрывки из кулинарной программы супруги Андрея Кончаловского. Интернет-пользователи не устают насмехаться над рецептами, которыми щедро делилась звездная блондинка. К тому же многие осуждают манеру поведения Высоцкой на кухне. Не всем нравится, что актриса слишком суетится и небрежно относится к продуктам питания.

И пока злопыхатели уверяли, что приготовленные Юлией блюда невозможно есть, она покорно молчала. Такая реакция знаменитости вызывала массу вопросов. Некоторые решили, что Высоцкая болезненно восприняла критику и больше никогда не встанет у плиты. Как же они ошиблись.

Теперь можно с полной уверенностью сказать, что скандал с Высоцкой вышел на новый уровень. Актриса наконец-то ответила народу, положив конец домыслам.

В социальных сетях она опубликовала фото, на котором запечатлены испеченные ею пирожки. «А эта все готовит», — подписала кадр Высоцкая, тем самым поставив хейтеров на место.