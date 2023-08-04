Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)

Андрей Григорьев-Апполонов познакомился с Олесей Сазыкиной больше 20 лет назад. Девушка стала менеджером группы «Иванушки International», а спустя некоторое время между ними начался роман. Долгое время влюбленные то сходились, то расходились, а не так давно стало известно, что Олеся воспитывает ребенка от музыканта.

По словам Сазыкиной, сын Герман появился на свет летом 2013 года. В то время артист был женат, поэтому они решили сохранить рождение наследника в тайне. Но не так давно девушка приняла решение раскрыть секрет публике.

Однако Григорьев-Апполонов не был готов стать отцом. Сразу же он обратился к адвокатам и сдал все необходимые тесты, а после пригласил бывшую возлюбленную в студию «Пусть говорят». В эфире шоу артист старательно открещивался от родства с Германом, а ДНК-тесты лишь подтвердили его слова: мальчик не являлся его сыном.

В итоге Сазыкиной пришлось отказаться от своих претензий. А Григоев-Апполонов вручил ей судебный иск на миллион рублей.