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Скандал с нечестным судейством на шоу «Голос. Уже не дети» вышел на новый уровень: вот что выяснилось

27 ноября 2023 06:30
Скандал с нечестным судейством на шоу «Голос. Уже не дети» вышел на новый уровень: вот что выяснилось

Кота в мешке не утаишь.

Шоу «Голос. Уже не дети» не успело выйти в эфир, как случился скандал. Публика уже не раз судачила о нечестном судействе на проекте, но теперь этому появились видеодоказательства.

В Сеть попал ролик, где редакторы и продюсеры программы получают указание свыше о том, к кому именно из участников должны повернуться наставники. Станислав Садальский прокомментировал случившееся, заявив, что имена финалистов известны заранее, поэтому честным состязанием здесь и не пахнет.

Как пишет «СтарХит», представители канала поспешили прокомментировать порочащий их репутацию контент. Нашумевшее видео назвали фейком, не имеющим к реальности никакого отношения. Команда проекта заверила зрителей в том, что никаких сценариев развития конкурса нет и никогда не будет.

Но россияне этому не верят.

«Связи и финансы играют роль. У кого этого нет — дорога на сцену закрыта», «Кто платит, тот и заказывает музыку», — пишут интернет-пользователи.

Фото: Global Look Press/ Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com, кадр из шоу "Голос" (2012-2023)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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