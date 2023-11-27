Скандал с нечестным судейством на шоу «Голос. Уже не дети» вышел на новый уровень: вот что выяснилось

Шоу «Голос. Уже не дети» не успело выйти в эфир, как случился скандал. Публика уже не раз судачила о нечестном судействе на проекте, но теперь этому появились видеодоказательства.

В Сеть попал ролик, где редакторы и продюсеры программы получают указание свыше о том, к кому именно из участников должны повернуться наставники. Станислав Садальский прокомментировал случившееся, заявив, что имена финалистов известны заранее, поэтому честным состязанием здесь и не пахнет.

Как пишет «СтарХит», представители канала поспешили прокомментировать порочащий их репутацию контент. Нашумевшее видео назвали фейком, не имеющим к реальности никакого отношения. Команда проекта заверила зрителей в том, что никаких сценариев развития конкурса нет и никогда не будет.

Но россияне этому не верят.