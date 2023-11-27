Скандал с нечестным судейством на шоу «Голос. Уже не дети» вышел на новый уровень: вот что выяснилось
Кота в мешке не утаишь.
Шоу «Голос. Уже не дети» не успело выйти в эфир, как случился скандал. Публика уже не раз судачила о нечестном судействе на проекте, но теперь этому появились видеодоказательства.
В Сеть попал ролик, где редакторы и продюсеры программы получают указание свыше о том, к кому именно из участников должны повернуться наставники. Станислав Садальский прокомментировал случившееся, заявив, что имена финалистов известны заранее, поэтому честным состязанием здесь и не пахнет.
Как пишет «СтарХит», представители канала поспешили прокомментировать порочащий их репутацию контент. Нашумевшее видео назвали фейком, не имеющим к реальности никакого отношения. Команда проекта заверила зрителей в том, что никаких сценариев развития конкурса нет и никогда не будет.
Но россияне этому не верят.
«Связи и финансы играют роль. У кого этого нет — дорога на сцену закрыта», «Кто платит, тот и заказывает музыку», — пишут интернет-пользователи.