Скандал с наследством Зайцева: сыну не достались миллионы легендарного кутюрье

Модельер Вячеслав Зайцев после своей смерти оставил немалое наследство, за которое развернулась нешуточная борьба. На собственность дизайнера претендовал не только его родной сын Егор, но и многие люди из окружения, в том числе и сотрудники Дома Моды.

Недавно Егор сообщил, что со счетов Зайцева пропали все деньги. Также исчезли принадлежавшие кутюрье драгоценности. Об этом мужчина сообщил порталу «Страсти».

По словам наследника, в шкафах отца он обнаружил множество пустых коробочек от ювелирных украшений. Что там было, сам Егор не знает, но планирует выяснить. Полицию к этому делу Зайцев-младший привлекать отказывается. Мужчина мотивирует такое решение тем, что он «Ночной Волк».

Очевидно, он имеет в виду принадлежность к байкерскому движению «Ночные Волки», где не принято решать проблемы при помощи представителей власти.