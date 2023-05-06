Скандал с Козловским принял крутой поворот: решено закрыть известный театр

Что будет дальше – даже страшно представить.

В жизни Данилы Козловского наступила черная полоса. Сначала были распространены слухи о смешном отъезды актера, а затем случилось то, чего точно никто не мог предугадать.

Стало известно о закрытии МДТ – Театра Европы в Санкт-Петербурге, где регулярно выступал артист. В Telegram-канале культурного учреждения говорится, что решение принял Роспотребнадзор якобы из-за нарушения пожарной безопасности. Таким образом, спектакли, запланированные в период с 6 по 12 мая, были отменены.

Не все верят в то, что Малый драматический театр прекратил работу из-за проверки. В Telegram-канале «Героиня Татлера» дали понять, что это может быть как-то связно со скандалами вокруг Козловского.