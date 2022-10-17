Скандал с Кейт Миддлтон не за горами: Карла III поймали на нелепой лжи

Весной следующего года после коронации Карл III официально взойдет на престол. И если ситуация с сыном ныне покойной Елизаветы II вопросов не вызывает, то участь его жены Камиллы Паркер-Боулз ясна не до конца.

Многие горячо обсуждают новости о том, что супруга монарха хочет быть королевой, а не королевой-консортом. И ее муж готов пойти на хитрость, чтобы подарить любимой такой статус. Для этого принято одно важное решение.

Как оказалось, до 6 мая, на которое назначена коронация, Камиллу будут упоминать в СМИ исключительно как королеву. Якобы это поспособствует тому, что британцы успеют привыкнуть к титулу благоверной Карла III и будут называть ее именно так.

Вот только столь нелепая ложь короля неминуемо приведет к скандалу с Кейт Миддлтон. По крайней мере, так считает блогер Лена Миро . «Это закончится возмущением Кейт — вот уж разорется!» — подытожила она в новой публикации своего ЖЖ.