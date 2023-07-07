Скандал набирает обороты: оплевавшему коллег Певцову дали звонкую оплеуху «сверху»

Выходка Дмитрия Певцова не прошла бесследно. Актер сделал громкое заявление относительно театра «Ленком» и получил не менее резкий ответ на свои высказывания.

Артист заметил, что того «Ленкома», который был при Марке Захарове, больше нет. Певцов подчеркнул, что больше не считает это культурное учреждение своим домом и только рад тому, что больше не работает в умирающем театре. При этом депутат не стал отрицать тот факт, что по-прежнему задействован в спектакле «Юнона и Авось».

Звонкая оплеуха оплевавшему коллег Певцову не заставила себя ждать. Громкий скандал набирает обороты — слово взял директор театра Марк Варшавер. Руководитель удивился тому, что актер позволил себе унизить других актеров, вместе с которыми продолжает выходить на одну сцену. К тому же он обратил внимание на то, что Певцов принимает участие в «Больших гастролях» и играет не только в упомянутом им спектакле, но и других постановках.

В завершение, беседуя с порталом NEWS, Варшавер опроверг слова Певцова о том, что театр после смерти Захарова перестал существовать. Директор заметил, что «Ленком» сохраняет захаровское наследие, получает немалое количество наград и по-прежнему любим зрителями.