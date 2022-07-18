Скандал набирает обороты: Керем Бюрсин опозорился на всю страну

Керем Бюрсин оказался в эпицентре скандала из-за негативных высказываний о королевской семье из Саудовской Аравии. Поклонники артиста осудили его за критику.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» является активным пользователем социальных сетей. Он не только публикует снимки и общается с поклонниками, но и внимательно изучает новостную ленту своего блога. Однако, как оказалось, не все его интересы находят отклик в сердцах поклонников.

Несколько дней назад артист оценил запись, в которой интернет-пользователь критиковал принца Саудовской Аравии. В связи с этим армия поклонников из арабской страны набросилась на актера и призвала его впредь никогда не делиться мнением относительно жизни их королевства. И пусть Бюрсин, как пишет портал Elle Girl , сразу же извинился и отметил, что поставил лайк совершенно случайно, подписчики все равно не стали сдерживать свой гнев.

Пока неизвестно, как именно случайная реакция знаменитости скажется на его популярности у поклонников из Саудовской Аравии. Многие уже бойкотируют актера и призывают отказаться от просмотра его проектов.