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Скандал на всю страну: Райзман одним фильмом лишил покоя Советский Союз

25 сентября 2022 13:45
Скандал на всю страну: Райзман одним фильмом лишил покоя Советский Союз

О нравственности фильма продолжали спорить спустя годы после премьеры.

В 1961 году на советские экраны вышла лента режиссера Юлия Райзмана «А если это любовь?», рассказывающая о чувствах десятиклассников Бориса и Ксении. По сценарию родные и окружение молодых людей осуждают их попытку начать отношения, потому что видят в основе этого лишь сексуальное желание.

За поднятие темы подросткового секса Райзмана критиковали и в жизни. А в ЦК КПСС вообще посчитали, что «А если это любовь?» подрывает идеологические основы советского строя. В итоге цензура все же пропустила фильм, и он на долгие годы стал главным киноотражением подростковых чувств — до тех пор, пока Илья Фрэз не снял в 1980 году ленту «Вам и не снилось...».

Но споры о правильности того, нужно ли было Райзману в картине говорить о зарождающейся подростковой сексуальности, не утихали еще долго — почти четыре года.

Фото: Legion-Media
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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