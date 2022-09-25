Скандал на всю страну: Райзман одним фильмом лишил покоя Советский Союз

В 1961 году на советские экраны вышла лента режиссера Юлия Райзмана «А если это любовь?», рассказывающая о чувствах десятиклассников Бориса и Ксении. По сценарию родные и окружение молодых людей осуждают их попытку начать отношения, потому что видят в основе этого лишь сексуальное желание.

За поднятие темы подросткового секса Райзмана критиковали и в жизни. А в ЦК КПСС вообще посчитали, что «А если это любовь?» подрывает идеологические основы советского строя. В итоге цензура все же пропустила фильм, и он на долгие годы стал главным киноотражением подростковых чувств — до тех пор, пока Илья Фрэз не снял в 1980 году ленту «Вам и не снилось...».

Но споры о правильности того, нужно ли было Райзману в картине говорить о зарождающейся подростковой сексуальности, не утихали еще долго — почти четыре года.