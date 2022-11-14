Скандал на всю страну: на что пошла жена Олега Даля ради любовника

Первой женой актера Олега Даля стала актриса Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме «Любовь и голуби». Артисты познакомились на сцене и, несмотря на разницу в возрасте (Дорошина была старше на 6 лет), влюбились друг в друга и вскоре объявили о свадьбе. Но мало кто догадывался, каким кошмаром закончится торжество.

Близкие актера рассказывают, что Нина с самого начала им не понравилась – и предчувствие не подвело. «На свадьбе Олега с Ниной Дорошиной вышел скандал: невеста куда-то пропала и отсутствовала полвечера. Вместе с одним из гостей – Олегом Ефремовым. Потом они вдруг появились. Вместе. Все были шокированы, а на Даля было просто больно смотреть», — пишет портал «7 дней ».

Убитый горем Олег Даль исчез на три дня после свадьбы и быстро подал на развод. Его первый и неудачный брак продлился меньше недели.