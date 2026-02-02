Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скандал, как в «Горничной»: первую советскую эротику выпустили еще при Сталине — у нас запретили, в мире признали шедевром

Скандал, как в «Горничной»: первую советскую эротику выпустили еще при Сталине — у нас запретили, в мире признали шедевром

2 февраля 2026 12:19
Скандал, как в «Горничной»: первую советскую эротику выпустили еще при Сталине — у нас запретили, в мире признали шедевром

Годы идут, а проблемы не меняются.

Пока сегодняшние кинотеатры на Кавказе ломают голову, как показывать сцены 18+ — предлагая даже раздельные залы для мужчин и женщин после скандала с «Горничной», — стоит вспомнить, что история с вырезанием «неудобных» кадров в нашем кино стара как мир. И начиналась она с настоящего шедевра.

1930 год. Время, когда фраза: «секса в СССР нет» еще не стала мемом. И вот гений Александр Довженко снимает «Землю» — формально ленту о коллективизации, а по сути — поэтичную притчу о жизни и смерти. В одном эпизоде героиня, узнав о гибели мужа, в исступлении мечется по избе, срывая с себя одежду. На экране — первая в советском кино обнаженная натура.

Разразился скандал всесоюзного масштаба. Поэт Демьян Бедный в «Известиях» громил режиссёра в стихах:

«Содрали с девицы сорочку. Всенародно, публично! Это что ж? Не цинично?». Фильм запретили, вырезав пикантную сцену и эпизод с заправкой трактора продуктами жизнедеятельности. Довженко, по его словам, поседел за несколько дней.

Скандал, как в «Горничной»: первую советскую эротику выпустили еще при Сталине — у нас запретили, в мире признали шедевром

Ирония в том, что на Западе «Землю» сразу признали шедевром, включив в список величайших фильмов в истории, а на родине реабилитировали только спустя десятилетия. Говорят, тот же Бедный позже встречал Довженко в больнице и каялся: «Ни до, ни после я такой картины уже не видел».

История циклична. Почти век спустя локальные скандалы вокруг «неприличных» сцен в кино снова на повестке дня. Только теперь вопрос решают не запретом для всех, а пока что гипотетическими раздельными залами.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025), «Земля» (1930)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше