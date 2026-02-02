Скандал, как в «Горничной»: первую советскую эротику выпустили еще при Сталине — у нас запретили, в мире признали шедевром

Пока сегодняшние кинотеатры на Кавказе ломают голову, как показывать сцены 18+ — предлагая даже раздельные залы для мужчин и женщин после скандала с «Горничной», — стоит вспомнить, что история с вырезанием «неудобных» кадров в нашем кино стара как мир. И начиналась она с настоящего шедевра.

1930 год. Время, когда фраза: «секса в СССР нет» еще не стала мемом. И вот гений Александр Довженко снимает «Землю» — формально ленту о коллективизации, а по сути — поэтичную притчу о жизни и смерти. В одном эпизоде героиня, узнав о гибели мужа, в исступлении мечется по избе, срывая с себя одежду. На экране — первая в советском кино обнаженная натура.

Разразился скандал всесоюзного масштаба. Поэт Демьян Бедный в «Известиях» громил режиссёра в стихах:

«Содрали с девицы сорочку. Всенародно, публично! Это что ж? Не цинично?». Фильм запретили, вырезав пикантную сцену и эпизод с заправкой трактора продуктами жизнедеятельности. Довженко, по его словам, поседел за несколько дней.

Ирония в том, что на Западе «Землю» сразу признали шедевром, включив в список величайших фильмов в истории, а на родине реабилитировали только спустя десятилетия. Говорят, тот же Бедный позже встречал Довженко в больнице и каялся: «Ни до, ни после я такой картины уже не видел».

История циклична. Почти век спустя локальные скандалы вокруг «неприличных» сцен в кино снова на повестке дня. Только теперь вопрос решают не запретом для всех, а пока что гипотетическими раздельными залами.