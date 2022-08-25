Скандал из-за «Аншлага»: стало известно, куда пропали народные любимцы Бандурин и Вашуков

Дуэт Николая Бандурина и Михаила Вашукова просуществовал 23 года и давно завоевал сердца многочисленной армии поклонников. Артисты успели побывать на сценах «Аншлага», «Кривого зеркала» и других передач, всегда доставляя радость фанатам забавными частушками. Однако в 2006 году они неожиданно объявили о распаде, чем шокировали своих поклонников.

Как рассказал Вашуков, за годы совместной работы им так и не удалось стать настоящими друзьями. Артисты даже купили дома по соседству, однако это не помогло им наладить отношения. В итоге они перестали общаться после ухода со сцены и теперь не поддерживают связь.

На сцене так долго им удалось продержаться именно из-за уступок Вашукова. Как оказалось, он смог принять на себя роль второго участника дуэта и понимал, что смеются зрители только над куплетами Бандурина. Благодаря этому знаменитый дуэт был так долго любим публикой.