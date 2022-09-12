Скандал грянул прямо на свадьбе: самый короткий брак советских звезд

Скандальными разрывами звезд первой величины уже никого не удивить. Советские «мастера культуры» в этом плане не отставали от своих западных коллег, в том числе и по части скоротечных браков, распадавшихся так же быстро, как они заключались.

К числу таких браков можно отнести и свадьбу двух актеров «Современника» — уже опытной Нины Дорошиной и только недавно пришедшего в театр Олега Даля.

Дорошина была отчаянно влюблена в «хозяина» «Современника» — великого Олега Ефремова. А тот, хотя и отвечал ей взаимностью, в итоге женился на беременной Алле Покровской. Узнав об этом, Нина в отместку решила выйти за Даля.

Уже в разгар торжества Ефремов явился на свадьбу и усадил Дорошину к себе на колени, в открытую опозорив Даля при всех. Тот в итоге вспылил и ушел с собственной свадьбы, а через несколько недель распался и брак. Позже Нина Михайловна объяснила причины их расставания словами о том, что «ничего не нужно делать другим людям назло».

Эта история, впрочем, не помешала звездам фильмов «Любовь и голуби» и «Приключения принца Флоризеля» сохранить теплые отношения и дружить до самого конца жизни Олега Даля в 1981 году.