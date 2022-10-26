Скандал Барановской с Аршавиным аукнулся: могут пострадать дети

Между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным вспыхнула ссора. Поводом послужило заявление футболиста о том, что он хотел бы, чтобы его младший сын Арсений занимался в зенитовской школе, но тот остановился на академии «Спартака».

Телеведущая отреагировала на замечание спортсмена и намекнула, что тому следовало бы принять их общий с наследником выбор, поскольку они в свое время приняли выбор Аршавина. В скандал бывших возлюбленных вмешалась блогер Лена Миро и поделилась своим видением ситуации.

Светская обозревательница предположила, что Барановская даже спустя 13 лет не может отпустить обиду на футболиста за то, что тот на ней так и не женился. По уверению Миро, телеведущая напрасно противопоставляет себя и своих детей спортсмену, с которым упорно не желает налаживать отношения.