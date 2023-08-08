Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии

Роман Костомаров поделился с подписчиками большой радостью. С момента выхода из комы самым главным для него было поскорее воссоединиться с семьей. Но, когда это случилось, на первое место вышла другая мечта — снова выйти на пробежку. Увы, ждать этого пришлось долго. Потерявший ноги ниже колена мужчина вынужден был много недель учиться хотя бы ходить на протезах.

Теперь исполнение желания фигуриста стало намного ближе. Он рассказал, что ему наконец-то пришли стопы для протезов, при помощи которых можно бегать. На видео, которое появилось в Telegram-канале Романа, фигурист не может сдержать радости. Он демонстрирует на камеру, как может двигаться вприпрыжку, и делает пару кругов по залу, после чего отправляется на беговую дорожку.

Роман поблагодарил своих тренеров Руслана и Егора, которые помогают ему в реабилитации. Костомаров признает, что бегать, как раньше, он уже не сможет, но и это событие для него стало большим прорывом.