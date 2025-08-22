Меню
22 августа 2025 21:20
«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»

Книги популярные, но киноделы их игнорируют.

Сейчас кажется экранизировали уже все, что написал Стивен Кинг. «Оно», «Сияние», «Кэрри», «Мизери», «Зеленая миля» — эти фильмы причисляют либо к любимым, либо к классике.

Но если заглянуть в библиографию «короля ужасов», легко убедиться: на полке лежат десятки нереализованных проектов, которые могли бы составить конкуренцию даже самым популярным хоррорам и мистическим сериалам.

Вот пять произведений Кинга, которые больше всего просятся на экран. Удивительно, что ими до сих пор толком никто не занялся.

«Страна радости»

Относительно современный роман Кинга, в котором меньше привычного хоррора, но хватает мистики и мрака. История про студента, устроившегося на лето работать в парк развлечений. Здесь царят свои правила и прячутся секреты, которые главному герою придется раскрыть.

Этот роман очень легко представить в виде сериала на Netflix: загадки прошлого, атмосфера ретро, щепотка сверхъестественного и подростковая драма. Получился бы эдакий конкурент «Очень странных дел». К слову, права на экранизацию «Страны радости» уже выкупали, но пока о проекте ничего не слышно. А жаль — на руках готовый хит.

«Бессонница»

Масштабный и очень необычный роман Кинга, где городок Дерри (да-да, тот самый из «Оно») становится местом противостояния простого пенсионера и космических сил. Герой постепенно перестает спать и начинает видеть невидимые глазу нити жизни, которыми управляют таинственные сущности.

Книга огромная по объему, насыщенная философией и аллюзиями на Темную башню. Да, экранизировать ее было бы непросто, но зато на выходе могла бы получиться эпическая мистическая сага. А сколько спин-оффов и сиквелов можно было бы снять — золотая жила.

«Регуляторы»

Мало кто помнит, но роман «Регуляторы» Кинг написал под псевдонимом Ричард Бахман. История — безумный хоррор про тихий пригород, в который внезапно врывается кошмар: мальчик с аутизмом становится проводником в мир чудовищных созданий, а улицы заливает хаос.

Эта книга — настоящий готовый сценарий для жесткого триллера с элементами постапокалипсиса. По атмосфере ее можно сравнить с «Мглой» или «Хижиной в лесу», только действие ограничено одной улицей.

«Девочка, которая любила Тома Гордона»

Один из самых камерных романов Кинга. Маленькая девочка заблудилась в лесу во время похода. Ее единственный источник надежды — трансляции бейсбольных матчей с любимым игроком Томом Гордоном, которые она ловит на маленьком радиоприемнике.

Но лес хранит куда более жуткие тайны, чем просто страх одиночества. Вроде бы минималистичный сюжет, но именно он способен держать зрителя в напряжении, как классический survival-хоррор. На экране это мог бы быть психологический триллер с элементами мистики — то, что прочит успех.

«Роза Марена»

Редкий роман Кинга о чисто женской истории и при этом — магии. Рози Дэниел оставляет мужа-тирана в прошлом и уезжает в глушь, чтобы начать жизнь заново. К ней в руки попадает странная картина, которая переносит женщину в странный мир, скрытый за реальностью. Тем временем жестокий супруг разыскивает беглянку, надеясь убить.

«Роза Марена» находится где-то между мрачной сказкой и психологическим романом. Здесь не так много ужаса и страха, которые свойственны Кингу, но напряжение чувствуется на каждой странице.

Очередной хит создатели кино проигнорировали. Проще и прибыльнее снять еще одну историю в духе «Оно» с клоуном Пеннивайзом.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Очень странные дела»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
