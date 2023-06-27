Ситуация пугающая: детей Лазарева от сурмамы обычными не назовешь, и вот почему

Впервые Сергей Лазарев стал отцом в 2014 году, когда родился его сын Никита, а спустя четыре года на свет появилась дочь Анна. Артист никогда не скрывал, что смог стать родителем благодаря суррогатному материнству, а наследников старается окружать любовью и заботой, воспитывая их самостоятельно. Однако специалисты уверены, что в будущем Никита и Аня могут столкнуться с весьма серьезными проблемами.

Дело в том, что суррогатное материнство далеко не полностью изучено врачами. И формирование ребенка, которого потом навсегда лишают матери, сказывается на его будущем.

«Сурмама — тоже мама, малышу поступают не только ее биологические вещества, но и переживания, заболевания, которые есть у этой женщины. Это фактор, который психологически влияет на ребенка»,

— уверена гештальт-терапевт Любовь Розенберг.

Поэтому, как призналась эксперт порталу StarHit, Лазареву нужно внимательнее следить за своими детьми, ведь до конца неизвестно, как именно отразится на них суррогатное материнство.