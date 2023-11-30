Ситуация почти как у Прокловой: известный режиссер сломал жизнь звезде «Отчего дома»

Такие истории случались не только в Голливуде.

Когда несколько актрис обвинили американского продюсера Харви Вайнштейна в харассменте, весь мир заговорил о проблеме домогательств в кино. Российские артистки неохотно говорят о пережитом опыте. Одной из немногих, кто открыто высказался о проблеме, стала Елена Проклова. Оказывается, ее случай совсем не единичный.

В 19 лет Людмила Марченко прославилась на всю страну благодаря драме «Отчий дом». Старлеткой заинтересовались многие режиссеры, в том числе и босс «Мосфильма» Иван Пырьев. Правда, постановщика привлек не только актерский талант барышни, но и ее стройная фигура и красивые глазки.

Пырьев пообещал Марченко роли, но поставил строгие условия. Начинающая актриса не могла отказаться от кино, поэтому ей пришлось согласиться. Когда бедняжка все же вырвалась из этих травматичных отношений, мстительный Пырьев мешал развитию ее карьеры.