Ситуация плачевная: муж Заворотнюк не утаил истинного положения дел

В семье артистки далеко не все идеально.

Последние годы именно Петр Чернышев — главный кормилец в своей семье. Он не покладая рук трудится в шоу Татьяны Навки, а также является руководителем собственного образовательного учреждения «Школа Петра Чернышева». При этом оказалось, что фигуристу вряд ли удается обеспечить всю семью.

Дело в том, что не так давно в публичном доступе оказались финансовые отчеты школы спортсмена. Исходя из этих документов, как пишет «Руспрофайл», становится ясно, что бизнес не приносит больших доходов. Так, выручка компании за последний год составила 62 миллиона рублей, однако прибыль — всего полтора миллиона.

Неожиданные данные заставили поклонников переживать за положение дел в семье звезды «Моей прекрасной няни». Обеспокоенные фанаты надеются, что Чернышев зарабатывает достаточное количество денег на шоу Навки, чтобы обеспечивать лечение жены.