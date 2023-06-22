Ситуация патовая: у российских спортсменов отняли последнюю надежду

Мировое спортивное сообщество вовсю готовится к Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже. Российские спортсмены готовы принять в них участие, но шансов на это у них практически не осталось.

Международный олимпийский комитет решит участь россиян 22 июня. Многие уверены, что будет объявлен список условий, на которых российских атлетов допустят к соревнованиям. Однако последнюю надежду у них отняла гимнастка Светлана Хоркина, выступившая с заявлением.

Общаясь с журналистами, девятикратная чемпионка мира заметила, что ждать благоприятного исхода не стоит.

«Не думаю, что что-то изменится», — подчеркнула она в беседе с порталом 100News.

Знаменитость добавила, что ситуация патовая, но отчаиваться не стоит. Хоркина уверена, что сейчас самое время делать упор на развитие спорта внутри страны.