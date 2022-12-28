Сиротство и неудачный брак: не поверите, что стало с девочкой Леной из «Операции "Ы"»

Наверняка все помнят непоседливую девочку Лену из комедии «Операция „Ы“», которая не давала Шурику покоя. Это была первая роль Тани Градовой. Как сложилась жизнь девочки, которую носил на руках сам Александр Демьяненко?

Градова родилась в творческой семье — отец был музыкантом, а мама служила в театре. К сожалению, вскоре после съемок в комедии Леонида Гайдая произошла страшная трагедия. Родители Градовой вместе с братом попали в аварию, и маму спасти не удалось. После этого Таня стала жить с бабушкой и дедом.

Продолжать актерскую карьеру Градова не захотела. Ей не нравилось, что приходится повторять одни и те же дубли и часами стоять под софитами. Татьяна закончила ГИТИС, где отучилась на театроведа, а потом поступила в литературный институт. Градова много лет проработала в Союзе писателей, была редактором звукозаписывающей студии и сочиняла рекламные слоганы.

Личную жизнь Татьяны нельзя назвать удачной. Она всего один раз выходила замуж, но отношения продлились недолго. Сына от этого брака Градова воспитывала одна. Сегодня она занимается воспитанием внучки, которая учится в младшей школе.