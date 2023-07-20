Сирота при живых родителях: Яковлевой из «Чародеев» зря завидовали в СССР

Слава обрушилась на Александру Яковлеву сразу же после окончания театрального вуза, когда она снялась в фильме-катастрофе «Экипаж». Миллионы зрительниц мечтали быть похожими на эффектную героиню, но мало догадывался, как складывалась жизнь артистки вне съемочной площадки.

Дело в том, что Яковлева выросла без родителей. По официальной версии, и мама, и папа знаменитости погибли в автокатастрофе, а девочку начала воспитывать бабушка. По другой версии, они расстались и выбрали другие семьи, а юная Саша осталась никому не нужна.

Жизненные невзгоды закалили характер артистки. С юных лет она отличалась целеустремленностью. И ей удалось построить карьеру в кинематографе, а после — в политике, когда она стала заместителем мэра родного Калининграда.

До конца жизни артистка смело шла по выбранному пути и не боялась препятствий, воспитала двоих детей, дочь Елизавету и сына Кондратия. Из жизни звезда экрана ушла весной 2022 года, не справившись с раком молочной железы.