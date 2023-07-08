Сирота при живой матери: дочь Вертинской выросла на редкость красивой (фото)

Марианна Вертинская уже больше 15 лет не играет в кино, но у нее все еще много поклонников. Актриса сыграла множество ярких ролей, но ее личная жизнь складывалась намного сложнее, чем карьера.

Вертинскую часто осуждали за то, что после развода с Борисом Хмельницким она оставила дочь Дарью с отцом. Брак с Хмельницким стал для актрисы на первым. После развода с архитектором Ильей Былинкиным она долго приходила в себя, а давно влюбленный в девушку Борис стал ее поддержкой. Отношения пары завязались быстро, а когда Марианна забеременела, актеры заключили брак. К сожалению, их союз продержался недолго — когда их дочери Даше было 1,5 года, актриса ушла и оставила малышку с отцом.

Сама Дарья Хмельницкая говорит, что никогда не переживала из-за отсутствия матери: ей вполне хватало любви отца и его семьи. Жалости со стороны, мол, растет девочка сиротой при живой матери, Даша не понимала. От своих родителей Дарья Хмельницкая унаследовала все лучшее и выросла настоящей красавицей. Общение с матерью девушка наладила, но, по словам родственников, общается с ней нечасто.

Выросшая в отцовской любви, она так и не увидела в Марианне маму, которой та могла бы стать. Сама Вертинская заявляет, что получила прощение от дочери, но сама себя простить не может.