Сирота при живом отце: певец SHAMAN обрек дочь на незавидную участь

У Ярослава Дронова, которого вся страна знает под псевдонимом SHAMAN, есть дочь Варвара от первого брака. Девочке скоро исполнится 10 лет. После развода родителей она осталась жить с матерью Мариной Рощупкиной, а вот с отцом тесное общение не поддерживает.

Музыкант сам обрек свою наследницу на то, чтобы та чувствовала себя сиротой при живом родителе. Исполнитель не скрывает, что слишком занят собой и своей карьерой, чтобы уделять много внимания ребенку.

Артист надеется, что маленькая Варя интересуется его успехами в российском шоу-бизнесе. И не обижается из-за того, что у нее нет возможности часто видеться со знаменитым отцом.

«Мне кажется, она следит за мной. Я сегодня здесь, завтра там. Я себя-то редко вижу. Я себе не принадлежу. Я принадлежу России», — подметил он в шоу «Жизнь и судьба».

К слову, после расставания с Рощупкиной певец женился на Елене Мартыновой. Супруга старше знаменитости на 14 лет, но их счастью это не мешает. Общих детей у пары пока нет.