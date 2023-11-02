Синявская допустила позор на всю страну: близкие Магомаева в ужасе от фильма про певца

Выход сериала «Магомаев» ознаменовался скандалом. Зрители остались недовольны проектом, посвященным известному певцу, но это еще полбеды. Близкие легендарного артиста затаили страшную обиду на его вдову Тамару Синявскую.

В картине оказалось множество неточностей и фактических ошибок. Создатели придумали то, чего не было, а многое из того, что было на самом деле, упустили. Но большее количество негативных откликов собрал исполнитель главной роли.

Светлана Резанова, состоявшая в любовных отношениях с Муслимом Магомаевым, рассказала, что именно Синявская настояла на том, чтобы музыканта воплотил Милош Бикович. Вот только сербский актер совсем не похож на ее бывшего избранника. И дело даже не во внешности, а в энергии.

«Он какой-то вялый», — заметила экс-солистка «Веселых ребят».

И при этом добавила, что озвучили главного героя плохо.

«В такого Муслима я бы не влюбилась», — подытожила знаменитость.

И многие поддержали ее в том, что Синявская допустила позор на всю страну. Например, брат певца Юрий Магомаев признался, что сериал смотрел без особого интереса, поскольку в нем «мало реализма». Например, он возмутился тому, что Магомаеву приписали близость с вымышленной Норой Кароль, хотя в реальной жизни ходили слухи об интрижке исполнителя с Эдитой Пьехой.