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Киноафиша Статьи Синяки под глазами и странная одежда: вы не узнаете главную звезду «Comedy Woman»

Синяки под глазами и странная одежда: вы не узнаете главную звезду «Comedy Woman»

17 сентября 2022 09:45
Синяки под глазами и странная одежда: вы не узнаете главную звезду «Comedy Woman»

Поклонники артистки в шоке. 

Наталья Еприкян, более известная как Наталья Андреевна, 12 лет вела популярное шоу «Comedy Woman». Бывшая КВН-щица долго смешила зрителей своим образом маленькой, но серьезной женщины.

Сейчас артистка изредка мелькает в телешоу и на YouTube-каналах, но куда чаще радует фанатов снимками в соцсетях. Недавно Наталья Андреевна испугала поклонников своим уставшим и неопрятным видом на фото.

Синяки под глазами и странная одежда: вы не узнаете главную звезду «Comedy Woman»

«Жесть», «Мальчик, скоро в школу, каникулы закончились», — писали в комментариях.

Но впрочем, были и те, кто оценил образ звезды:

«Скажите, пожалуйста, откуда обувь?», «Божественные ноги, сандалии и харизма», — восторгались фанаты.

Фото: соцсети, Legion-Media, кадр из телепрограммы «Comedy Woman» (2008-2019)
Алла Новикова
Алла Новикова
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