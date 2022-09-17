Синяки под глазами и странная одежда: вы не узнаете главную звезду «Comedy Woman»

Наталья Еприкян, более известная как Наталья Андреевна, 12 лет вела популярное шоу «Comedy Woman». Бывшая КВН-щица долго смешила зрителей своим образом маленькой, но серьезной женщины.

Сейчас артистка изредка мелькает в телешоу и на YouTube-каналах, но куда чаще радует фанатов снимками в соцсетях. Недавно Наталья Андреевна испугала поклонников своим уставшим и неопрятным видом на фото.

«Жесть», «Мальчик, скоро в школу, каникулы закончились», — писали в комментариях.

Но впрочем, были и те, кто оценил образ звезды: