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Синди из «Очень страшного кино» 45 лет: ее судьба вызовет жалость

19 сентября 2022 20:30
Синди из «Очень страшного кино» 45 лет: ее судьба вызовет жалость

Анна Фэрис стала заложницей одной роли.

Главная роль во франшизе «Очень страшное кино» сделала Анну Фэрис очень популярной. Хрупкая блондинка продемонстрировала яркий юмористический талант и стойкость к довольно пошлым шуткам. Фэрис воплотила образ наивной Синди Кэмпбелл в четырех фильмах серии и на долгие годы осталась ее заложницей.

Актриса снималась в фильмах «Трудности перевода», «Горбатая гора», «За бортом», «Диктатор», но практически везде ей предлагали похожее амплуа. С каждым годом играть молоденькую блондинку Фэрис становилось все сложнее. Тем более, что наложились и личные проблемы.

Синди из «Очень страшного кино» 45 лет: ее судьба вызовет жалость

С 2009 года актриса была замужем за Крисом Праттом. Долгое время актер находился в тени жены, но затем он преобразился, похудел и получил главные роли в нескольких блокбастерах, прославивших его на весь мир — от «Мира юрского периода» до «Стражей Галактики». В 2017 году пара объявила о расставании, когда их общему сыну было всего 5 лет. А спустя некоторое время Крис обручился с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

По всей видимости, новости о новом браке экс-супруга тяжело дались Анне. На снимках папарацци поклонники в этом году едва узнали 45-летнюю актрису: она казалась истощенной, болезненно худой и сильно постаревшей.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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