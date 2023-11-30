Символы бедности и неприятных хлопот: эти блюда нельзя готовить на Новый год

Во многих культурах празднование Нового года определяет, как удачно он пройдет. Успех и благополучие можно привлечь подходящими украшениями, нарядами. При этом некоторые блюда, наоборот, могут навлечь неприятности на все предстоящие 12 месяцев.

Как уверены эксперты, на новогоднем столе не должно быть блюд из курицы или кролика. Эти животные ассоциируются у Дракона, хозяина 2024 года, с бедностью и привлекают финансовые проблемы. И если добавить их на застолье, то можно забыть о повышении на работе.

Заботы и хлопоты привлекают блюда из грибов. Их нужно исключить из праздничного меню, чтобы избежать сложностей в предстоящем году.

Помимо этого, нужно отказаться от лука, так как этот овощ ассоциируется у Дракона со слезами. Также нежелателен белый перец, который принесет в будущем лишь ссоры и конфликты.