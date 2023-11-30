Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Символы бедности и неприятных хлопот: эти блюда нельзя готовить на Новый год

Символы бедности и неприятных хлопот: эти блюда нельзя готовить на Новый год

30 ноября 2023 09:00
Символы бедности и неприятных хлопот: эти блюда нельзя готовить на Новый год

К праздничному меню стоит подойти с большой ответственностью.

Во многих культурах празднование Нового года определяет, как удачно он пройдет. Успех и благополучие можно привлечь подходящими украшениями, нарядами. При этом некоторые блюда, наоборот, могут навлечь неприятности на все предстоящие 12 месяцев.

Как уверены эксперты, на новогоднем столе не должно быть блюд из курицы или кролика. Эти животные ассоциируются у Дракона, хозяина 2024 года, с бедностью и привлекают финансовые проблемы. И если добавить их на застолье, то можно забыть о повышении на работе.

Заботы и хлопоты привлекают блюда из грибов. Их нужно исключить из праздничного меню, чтобы избежать сложностей в предстоящем году.

Помимо этого, нужно отказаться от лука, так как этот овощ ассоциируется у Дракона со слезами. Также нежелателен белый перец, который принесет в будущем лишь ссоры и конфликты.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше