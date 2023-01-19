Символ позора: девушку с такой стрижкой никогда бы не взяли в гарем султана

Сценаристы «Великолепного века» уделили много внимания гарему султана. Нам показали, как проходит жизнь девушек во дворце и как некоторые из них становятся любовницами падишаха и его шехзаде. При этом в сериале подробно не рассказывали, по каким меркам красавиц отбирали во дворец.

В первую очередь наложницы должны были отличаться привлекательной внешностью и подобающим поведением. По этим причинам в гарем не брали рабынь с популярной сегодня короткой стрижкой. Такая прическа символизировала позор и неправедный образ жизни. К тому же длинные волосы считались красивой особенностью, способной привлечь внимание султана.

Кроме стрижки смотрели и на национальность девушек. Представители правящей династии опасались рождения сильно не похожих на себя наследников. Поэтому наложницей не могла стать китаянка, индианка, японка, а также темнокожая женщина.