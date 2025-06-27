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Символ отцовский, а вот глаза от матери: правда ли, что у Эша и Серены из «Покемонов» есть дочь?

27 июня 2025 15:42
Символ отцовский, а вот глаза от матери: правда ли, что у Эша и Серены из «Покемонов» есть дочь?

Теория долго курсирует в фаатских кругах.

Когда в «Покемонах» появилась Рико, мир фанатов содрогнулся: голубые глаза, знакомая прядь в волосах, зелёная заколка с символом, как у Эша на кепке — всё кричало о возможной родственной связи.

«Вот она, дочь Эша и Серены!» — решили зрители, выдохнув с облегчением: неужели роман, о котором так долго мечтали, всё-таки состоялся?

Был ли служебный роман?

Теория появилась не на пустом месте. Серена — одна из немногих героинь, кто действительно проявлял к Эшу романтический интерес. Не раз, не два — на протяжении десятков эпизодов.

У них общая история, забота, доверие, и даже поцелуй за кадром. На этом фоне остальные спутницы — будь то Мисти, Мэй или Айрис — больше напоминали друзей по приключениям, чем потенциальных возлюбленных.

Символ отцовский, а вот глаза от матери: правда ли, что у Эша и Серены из «Покемонов» есть дочь?

Правда ли Рико дочь Эша?

Увы — правда оказалась куда прозаичнее. Родители Рико — Алекс и Лукка, если верить канону из аниме. А Эш? Как всегда, остался в стороне.

В пользу теории о родстве с Сереной говорят и детали: она и Рико очень похожи. Не только внешне — в характере, интонациях, жестах. Одинаковое «волнение перед боем», одинаковая доброта.

Вряд ли всё это совпадение, скорее — милая отсылка от сценаристов, игра с чувствами фанатов, которые помнят, как Серена впервые встретила Эша ребёнком, как за ним пошла, как влюбилась — по-настоящему, без лишнего шума.

Да, сейчас известно, что Рико — не дочь Эша. Но разве это мешает нам надеяться? А вдруг они всё же встретятся, спустя годы и окажется, что девочку воспитывали приемные родители, пока чемпион завоевывал титулы.

Возвращаемся на кухню 20 лет спустя: «Рататуй» получит сиквел, о котором никто не просил — и у него уже есть серьезная проблема.

Фото: Кадры из сериала «Покемон»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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