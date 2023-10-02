Симптомы не скрыть: озвучен диагноз почерневшей от горя Пахмутовой

16 сентября ушел из жизни Николай Добронравов. Знаменитый поэт-песенник подарил слушателям множество шлягеров и пронзительных композиций. Долгие 67 лет мэтр творил бок о бок с Александрой Пахмутовой. Супруги прожили вместе счастливую и насыщенную жизнь, а теперь бездетная пианистка осталась совсем одна.

Вид Пахмутовой на похоронах любимого мужа вызвал шок. Пожилая женщина едва стояла на ногах и смогла лишь вымолвить слова благодарности тем, кто пришел на церемонию. С тех пор поползли слухи о тяжелом состоянии 93-летнего композитора. В окружении Александры Пахмутовой прокомментировали эту информацию.

Источники, близкие к звезде, уверяют, что у Александры Николаевны нет никакой тяжелой депрессии, как судачат недоброжелатели. Пахмутовой приходится непросто: пенсионерка страдает от резких перепадов настроения. Однако речь идет о стрессовом расстройстве, которое наблюдается у большинство вдов.